Мадридский «Реал» по окончании сезона намерен избавиться от французского полузащитника Эдуарду Камавинга.
По данным журналиста Мигеля Серрано из издания Defensa Central, на его продаже настаивает Жозе Моуринью, близкий к назначению на пост главного тренера «сливочных».
«Особенный» не видит 23‑летнего француза в основе «Реала» и на его позицию хочет подписать опорника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса.
В этом сезоне на счету Камавинга — 2 гола и один ассист в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в €50 млн, а его контракт действует до 2029 года.