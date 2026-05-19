Мадридский «Реал» по окончании сезона намерен избавиться от французского полузащитника Эдуарду Камавинга.

Эдуарду Камавинга отрабатывает прощание globallookpress.com

По данным журналиста Мигеля Серрано из издания Defensa Central, на его продаже настаивает Жозе Моуринью, близкий к назначению на пост главного тренера «сливочных».

«Особенный» не видит 23‑летнего француза в основе «Реала» и на его позицию хочет подписать опорника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса.

В этом сезоне на счету Камавинга — 2 гола и один ассист в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в €50 млн, а его контракт действует до 2029 года.