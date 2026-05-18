Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную Российской Премьер-Лиги по итогам сезона 2025/2026.

Больше всего игроков в символическую сборную попало из «Краснодара» — четыре футболиста.  По два игрока из «Динамо» и «Локомотива» также вошли в команду. «Акрон», «Балтика» и чемпион сезона «Зенит» представлены одним игроком каждый.

Команда сезона РПЛ по версии WhoScored:

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Диего Коста («Краснодар»), Хуан Касерес («Динамо»).

Полузащитники: Бителло («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).