Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную Российской Премьер-Лиги по итогам сезона 2025/2026.
Больше всего игроков в символическую сборную попало из «Краснодара» — четыре футболиста. По два игрока из «Динамо» и «Локомотива» также вошли в команду. «Акрон», «Балтика» и чемпион сезона «Зенит» представлены одним игроком каждый.
Команда сезона РПЛ по версии WhoScored:
Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Диего Коста («Краснодар»), Хуан Касерес («Динамо»).
Полузащитники: Бителло («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).
Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).