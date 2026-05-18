Лондонский «Арсенал» планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно и рассматривает возможность бесплатного подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний сербский форвард может покинуть туринский клуб на правах свободного агента после окончания сезона.

Руководство «канониров» рассчитывает воспользоваться ситуацией и оформить трансфер без выплаты компенсации. Сам игрок, по данным источника, открыт к переезду в Англию.

При этом конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Влаховича могут составить «Милан» и мюнхенская «Бавария», также проявляющие интерес к нападающему.

В текущем сезоне Серии А форвард провёл 18 матчей за «Ювентус», забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу. Ранее он выступал за «Фиорентину» и «Партизан».