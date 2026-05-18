Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес высказался об уходе Антуана Гризманна из мадридской команды.

«Последние несколько дней мы слышим о том, каким уникальным игроком ты был — лучшим из тех, кого многие из нас когда-либо видели своими глазами; это очевидно.

Но я думаю, Антуан оставляет после себя нечто гораздо более важное: любовь, уважение и признание всей семьи "Атлетико". Мы все знаем, каким был этот путь, насколько важным для клуба было оказаться там, где он находится сегодня.

Здесь ты получил признание своих людей — это величайшее, что футболист может унести с собой», — приводит слова Фернандо Yahoo Sports.

После окончания сезона 35‑летний француз станет свободным агентом после истечения контракта с мадридским «Атлетико». После этого он станет футболистом «Орландо».

Уже известно, что в «Орландо» Гризманн будет выступать под привычным для себя № 7.