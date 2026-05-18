Экс-наставник сборной России Юрий Семин обозначил, кого считает лучшим футболистом по итогам сезона. Специалист выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба — лучший игрок чемпионата России в этом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром лиги. И он лидер "Краснодара". Такие игроки только украшают наш чемпионат», — сказал Семин «СЭ».

Кордоба в чемпионате России-2025/26 отыграл за «Краснодар» 28 поединков, забил 17 голов и сделал шесть ассистов. «Быки» финишировали на втором месте, завоевав серебряные медали.