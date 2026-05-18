Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Альбертом Риерой.

Альберт Риера globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с 44-летним испанским специалистом был расторгнут, и вместе с ним команду покинул весь его тренерский штаб.

Риера возглавлял «Айнтрахт» с января текущего года, перейдя в немецкий клуб после успешной работы в словенском «Целе».

За время его работы франкфуртцы провели полсезона под руководством испанца, одержав четыре победы, сыграв пять раз вничью и потерпев пять поражений. По итогам чемпионата команда заняла лишь восьмое место в Бундеслиге, что не соответствовало ожиданиям руководства.