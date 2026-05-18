Сборная Демократической Республики Конго подала заявку на участие в чемпионате мира 2026 года.
Вратари: Маттье Эполо («Стандард»), Тимоти Файулу («Ноа»), Лионель Мпаси («Гавр»).
Защитники: Дилан Батубинсика («Лариса»), Рокки Бушири («Хиберниан»), Гедун Калулу («Арис» Лимассол), Стив Капуади («Видзев»), Жорис Кайембе («Генк»), Артур Масуаку («Ланс»), Шансель Мбемба («Лилль»), Аксель Туанзебе («Бернли»), Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»).
Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Бриан Сипенга («Кастельон»), Мешак Элиа («Аланьяспор»), Гаэль Какута («Лариса»), Эдо Кайембе («Уотфорд»), Натанаэль Мбуку («Монпелье»), Сэмюэль Мутуссами («Атромитос»), Нгалайель Мукау («Лилль»), Шарль Пикель («Эспаньол»), Ноа Садики («Сандерленд»).
Нападающие: Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Фистон Майеле («Пирамидс»), Йоан Висса («Ньюкасл»).
На групповом этапе команда ДР Конго встретится с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.