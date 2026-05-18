Экс-футболист Александр Бубнов высказался по поводу пенальти, назначенного в пользу «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

В Ростове-на-Дону решающий гол забил форвард Александр Соболев, реализовав 11-метровый.

«Питерский "Зенит" забил с левого пенальти. Потому что там ни мяча, ничего не было. Человек бежал, руками махал. Карасев, как обычно, не видел, а его пригласил ВАР, и они там нашли, что он его ударил.

Я говорил, что там подстраховка будет (смеется). Подстраховали: а вдруг эти в компенсированное время при счете 0:0 дурака пропустят или рикошет какой-нибудь. И все, и до свидания», — сказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».