Центральный защитник Алессандро Бастони решил остаться в «Интере» на следующий сезон, сообщает главное итальянское спортивное издание Gazzetta dello Sport.

Несмотря на пристальный интерес со стороны «Барселоны», 27‑летний футболист намерен продолжить карьеру в стане «нерадзурри» и в дальнейшем.

Напомним, что «Интер» отклонил первое предложение каталонцев в размере 50 млн евро, так как считает его заниженным за игрока такого уровня. Новый оффер «Барселона» делать пока отказалась.

В этом сезоне Бастони сыграл 40 матчей, забил в них 2 мяча и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt сейчас оценивает защитника в 70 млн евро.