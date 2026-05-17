«Реал» рассматривает возможность подписания хорватского защитника Йошко Гвардиола из «Манчестер Сити».

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Согласно информации от As, агенты 24-летнего футболиста обратились к «Мадриду» с предложением о трансфере. Контракт Гвардиола с «Сити» действует до лета 2028 года.

В 2023 году «Реал» уже проявлял интерес к Гвардиолу, но тогда «Сити» предложил «РБ Лейпцигу» 90 миллионов евро и успешно заключил сделку. Сейчас переговоры о продлении контракта между Гвардиолом и «горожанами» не продвигаются, и его агенты активно ищут новые варианты. «Реал» входит в число предпочтительных клубов для футболиста.

Кроме того, «Мадриду» предложили услуги 31-летнего полузащитника «Сити» Бернарду Силвы. Силва покинет клуб по окончании сезона и уже отказался от предложения «Барселоны». Ожидается, что приход Жозе Моуринью в качестве главного тренера «Реала» может повлиять на трансферную политику мадридского клуба.