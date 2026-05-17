«Валенсия» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом» (4:3) в матче 37-го тура Примеры.

В составе хозяев голы записали на свой счет Айен Муньос на 3-й минуте и Орри Оускарссон на 63-й минуте.

На 60-й минуте игрок «Валенсии» Сесар Таррега оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

У «Валенсии» дубль оформил Хави Герра, отличившись на 8-й и 90+3-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Уго Дуро на 22-й минуте и Гвидо Родригес на 89-й минуте.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 3:4 Валенсия Валенсия 1:0 Айэн Муньос 3' 1:1 Хави Герра 8' 1:2 Уго Дуро 22' 2:2 Орри Оускарссон 63' 2:3 Родригес Гидо 89' 2:4 Хави Герра 90+3' Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо ( Хон Арамбуру 84' ), Jon Martin, Айэн Муньос ( Серхио Гомес 58' ), Игор Субельдия, Пабло Марин, Беньят Туррьентес, Карлос Солер, Арсен Захарян ( Лука Сучич 58' ), Брайс Мендес ( Микель Оярсабаль 58' ), Орри Оускарссон ( Гонсалу Гуэдеш 79' ) Валенсия: Диего Лопес ( Пепелу 74' ), Столе Димитриевски, Хесус Васкес Алькальде, Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес ( Андре Алмейда 83' ), Филип Угринич ( Садик Умар 74' ), Родригес Гидо, Уго Дуро ( Тьерри Корреа 74' ), Хави Герра, Луис Риоха ( Ларджи Рамазани 74' ) Жёлтые карточки: Арсен Захарян 25' (Реал Сосьедад), Беньят Туррьентес 86' (Реал Сосьедад), Jon Martin 88' (Реал Сосьедад), Игор Субельдия 88' (Реал Сосьедад) Красная карточка: Эрай Джёмерт 70' (Валенсия)

Статистика матча 3 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 55 Владение мячом 45 3 Угловые удары 2 5 Офсайды 3 13 Фолы 11

«Валенсия» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 10-й строчке с 45-ю баллами.