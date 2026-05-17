«Валенсия» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом» (4:3) в матче 37-го тура Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Айен Муньос на 3-й минуте и Орри Оускарссон на 63-й минуте.
На 60-й минуте игрок «Валенсии» Сесар Таррега оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
У «Валенсии» дубль оформил Хави Герра, отличившись на 8-й и 90+3-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Уго Дуро на 22-й минуте и Гвидо Родригес на 89-й минуте.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян3:4ВаленсияВаленсия
1:0 Айэн Муньос 3' 1:1 Хави Герра 8' 1:2 Уго Дуро 22' 2:2 Орри Оускарссон 63' 2:3 Родригес Гидо 89' 2:4 Хави Герра 90+3'
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру 84'), Jon Martin, Айэн Муньос (Серхио Гомес 58'), Игор Субельдия, Пабло Марин, Беньят Туррьентес, Карлос Солер, Арсен Захарян (Лука Сучич 58'), Брайс Мендес (Микель Оярсабаль 58'), Орри Оускарссон (Гонсалу Гуэдеш 79')
Валенсия: Диего Лопес (Пепелу 74'), Столе Димитриевски, Хесус Васкес Алькальде, Эрай Джёмерт, Сесар Таррега, Унай Нуньес (Андре Алмейда 83'), Филип Угринич (Садик Умар 74'), Родригес Гидо, Уго Дуро (Тьерри Корреа 74'), Хави Герра, Луис Риоха (Ларджи Рамазани 74')
Жёлтые карточки: Арсен Захарян 25' (Реал Сосьедад), Беньят Туррьентес 86' (Реал Сосьедад), Jon Martin 88' (Реал Сосьедад), Игор Субельдия 88' (Реал Сосьедад)
Красная карточка: Эрай Джёмерт 70' (Валенсия)
«Валенсия» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 10-й строчке с 45-ю баллами.