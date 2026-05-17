Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов считает, что завершившийся сезон получился для автозаводцев очень непростым.

«По итогам сезона у меня эмоции хорошие, победные, но мы, конечно же, подустали. Он получился непростым. Вы же видели, что творилось с клубом, какие были обстоятельства. Это было очень непросто. Но жизнь даёт определённый урок, возможность стать сильнее. Я считаю, что мы проделали большую работу и вытащили команду со дна турнирной таблицы и создали достаточно боевой коллектив», — сказал Кононов «Матч ТВ».

«Торпедо» финишировало на девятом месте в таблице Первой лиги с 46 очками. В 34‑м туре команда победила «Енисей» (1:0).