В «Манчестер Сити» считают, что главный тренер Хосеп Гвардиола уйдет из клуба по завершении сезона, несмотря на действующий контракт, который истекает летом 2027 года.

Daily Mail сообщает, что испанский специалист принял решение об уходе несколько недель назад. По данным источника, в клубе ожидают официального объявления в ближайшие дни.

Гвардиола руководит «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги и Кубок Англии в текущем сезоне. После 36 туров АПЛ «горожане» набрали 77 очков, занимая второе место и отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. Обе команды проведут еще два матча в чемпионате.