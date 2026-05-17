Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга крайне расстроен тем, что его не включили в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. Это решение усилило его желание искать новые вызовы за пределами «Королевского клуба», как сообщает TEAMtalk.

Согласно источнику, окружение Камавинги активно изучает трансферный рынок и ведет переговоры с различными клубами. Отмечается, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» запросили информацию о ситуации с французом, так как обе команды давно проявляют к нему интерес. «Реал» готов рассмотреть возможность продажи Камавинги и оценивает его трансферный потенциал в 57,5 миллионов евро.

За текущий сезон Камавинга принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2029 года.