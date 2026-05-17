В матче 37-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах переиграл «Торино» со счетом 2:1.

«Кальяри»
«Кальяри» globallookpress.com

На точный удар Рафаэля Обрадора хозяева ответили голами Себастьяно Эспозито и Йерри Мины.

Результат матча

КальяриКальяриКальяри2:1ТориноТориноТурин
0:1 Рафаэль Обрадор 38' 1:1 Себастьяно Эспозито 39' 2:1 Йерри Мина 45+2'
Кальяри:  Элия Каприле,  Габриэле Цаппа,  Йерри Мина,  Альберто Доссена,  Адам Оберт,  Мишель Адопо (Ibrahim Sulemana 72'),  Джанлука Гаэтано,  Алессандро Дейола (Майкл Фолоруншо 72'),  Марко Палестра,  Себастьяно Эспозито (Хуан Родригес 82'),  Paul Mendy (Андреа Белотти 81')
Торино:  Альберто Палеари,  Рафаэль Обрадор,  Маркус Педерсен (Алию Н'Джи 77'),  Энсо Эбосс,  Сауль Коко,  Лука Марьянуччи (Гильермо Марипан 46'),  Никола Влашич,  Эмирхан Ильхан (Сандро Куленович 86'),  Маттео Прати (Че Адамс 59'),  Дуван Сапата (Чезаре Казадей 59'),  Джованни Симеоне
Жёлтые карточки:  Paul Mendy 82'  —  Гильермо Марипан 83'

«Кальяри» набрал 40 очков и закрепился на 16-м месте в турнирной таблице.  Команда уже точно не покинет сильнейший итальянский дивизион.  «Торино» с 44 баллами идет 12-м.

В параллельной игре «Удинезе» в родных стенах уступил «Кремонезе» со счетом 0:1.  Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Джейми Варди, отличившийся на 9-й минуте.

«Кремонезе» с 34 баллами располагается на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (50) — 10-й.

И, наконец, «Сассуоло» проиграл «Эльче» с результатом 2:2.  В составе гостей дублем отличился Валид Чеддира, который забил на 14-й и 25-й минутах.  Также гол на счету Николы Стулича на 90+6-й минуте.  За хозяев забили Арман Льоренте на 20-й минуте и Андреа Пинамонти на 82-й минуте.

После этой игре в активе «Сассуоло» осталось 49 очков.  Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лечче» (35) — на 17-й позиции.