В матче 37-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах переиграл «Торино» со счетом 2:1.

На точный удар Рафаэля Обрадора хозяева ответили голами Себастьяно Эспозито и Йерри Мины.

Результат матча Кальяри Кальяри 2:1 Торино Турин 0:1 Рафаэль Обрадор 38' 1:1 Себастьяно Эспозито 39' 2:1 Йерри Мина 45+2' Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Альберто Доссена, Адам Оберт, Мишель Адопо ( Ibrahim Sulemana 72' ), Джанлука Гаэтано, Алессандро Дейола ( Майкл Фолоруншо 72' ), Марко Палестра, Себастьяно Эспозито ( Хуан Родригес 82' ), Paul Mendy ( Андреа Белотти 81' ) Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор, Маркус Педерсен ( Алию Н'Джи 77' ), Энсо Эбосс, Сауль Коко, Лука Марьянуччи ( Гильермо Марипан 46' ), Никола Влашич, Эмирхан Ильхан ( Сандро Куленович 86' ), Маттео Прати ( Че Адамс 59' ), Дуван Сапата ( Чезаре Казадей 59' ), Джованни Симеоне Жёлтые карточки: Paul Mendy 82' — Гильермо Марипан 83'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 7 Фолы 9

«Кальяри» набрал 40 очков и закрепился на 16-м месте в турнирной таблице. Команда уже точно не покинет сильнейший итальянский дивизион. «Торино» с 44 баллами идет 12-м.

В параллельной игре «Удинезе» в родных стенах уступил «Кремонезе» со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Джейми Варди, отличившийся на 9-й минуте.

«Кремонезе» с 34 баллами располагается на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (50) — 10-й.

И, наконец, «Сассуоло» проиграл «Эльче» с результатом 2:2. В составе гостей дублем отличился Валид Чеддира, который забил на 14-й и 25-й минутах. Также гол на счету Николы Стулича на 90+6-й минуте. За хозяев забили Арман Льоренте на 20-й минуте и Андреа Пинамонти на 82-й минуте.

После этой игре в активе «Сассуоло» осталось 49 очков. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лечче» (35) — на 17-й позиции.