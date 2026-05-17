В матче 37-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах переиграл «Торино» со счетом 2:1.
На точный удар Рафаэля Обрадора хозяева ответили голами Себастьяно Эспозито и Йерри Мины.
«Кальяри» набрал 40 очков и закрепился на 16-м месте в турнирной таблице. Команда уже точно не покинет сильнейший итальянский дивизион. «Торино» с 44 баллами идет 12-м.
В параллельной игре «Удинезе» в родных стенах уступил «Кремонезе» со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Джейми Варди, отличившийся на 9-й минуте.
«Кремонезе» с 34 баллами располагается на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (50) — 10-й.
И, наконец, «Сассуоло» проиграл «Эльче» с результатом 2:2. В составе гостей дублем отличился Валид Чеддира, который забил на 14-й и 25-й минутах. Также гол на счету Николы Стулича на 90+6-й минуте. За хозяев забили Арман Льоренте на 20-й минуте и Андреа Пинамонти на 82-й минуте.
После этой игре в активе «Сассуоло» осталось 49 очков. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лечче» (35) — на 17-й позиции.