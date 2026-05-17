В матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Сельта» сыграли вничью 1:1.
На гол Уиллиота Сведберга на 4-й минуте хозяева ответили точным ударом Иньяки Уильямса на 52-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:2ЭспаньолБарселона
0:1 Карлос Ромеро 27' 1:1 Виктор Муньос 49' 1:2 Кевин Гарсиа 53'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье (Энрике Барха 78'), Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Абель Бретонес (Хавьер Галан 67'), Хон Монкайола (Икер Муньос 58'), Лукас Торро (Рауль Гарсия 58'), Рубен Гарсия, Аймар Орос (Мойсес Гомес 58'), Виктор Муньос, Анте Будимир
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа (Фернандо Калеро 64'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Клеменс Ридель, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито (Роберто Фернандес 64'), Пере Милья (Рубен Санчес 76'), Поль Лосано (Шарль Пикель 55'), Урко Гонсалес, Тайрис Долан (Антониу Рока 76')
Жёлтые карточки: Икер Муньос 83' — Поль Лосано 11', Антониу Рока 90'
После этой игре «Сельта» с 51 очком занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (45) — 12-й.
В параллельном матче «Эспаньол» на выезде выиграл у «Осасуны» со счетом 2:1.
В составе победителей забивали Карлос Ромеро и Кике Гарсия, а за хозяев смог отличиться Виктор Муньос.
«Эспаньол» с 45 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Осасуна» (42) — 16-я.