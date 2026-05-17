Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес едва ли перейдет в «Барселону» в ближайшее время. Как сообщает Sport.es, несмотря на усилия сине-гранатовых в переговорах, сделка пока не может быть завершена.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Согласно источнику, переговоры между «Атлетико» и «Барселоной» шли успешно, пока «матрасники» не назначили окончательную цену за трансфер, которая превысила 100 миллионов евро. В то же время «ПСЖ» проявил интерес к аргентинскому игроку и готов предложить «Атлетико» требуемую сумму.

Важно отметить, что «Атлетико» также отверг предложение «Барселоны» включить в сделку других футболистов, таких как Марк Берналь, Фермин Лопес или Рональд Араухо.