Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.

«Что произошло с "Краснодаром", который упустил первое место в прошлом туре? Не реализовал несколько голевых моментов. Поэтому не надо заранее отдавать золотые медали "Зениту". Ему предстоит тяжелейшая игра против "Ростова". Это нестабильная команда, но может преподнести сюрприз. Поэтому не надо поздравлять "Зенит" раньше времени. Мы уже поздравляли "Краснодар", а что в итоге?» — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ и на два очка опережает второй «Краснодар». Командам осталось провести по одной игре.