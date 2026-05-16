Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

«Если тур назад мы говорили, что всё руках "Краснодара", то сейчас наоборот — чемпионская гонка в руках "Зенита". "Краснодар" досадно потерял очки в матче с "Динамо", они не должны были этого делать. В свою очередь, "Зенит" вырвал победу над "Сочи" на последних минутах. Я считаю, что "Зенит" уже не отпустит титул, хотя футбол бывает непредсказуем. "Краснодару" нужно надеяться на "Ростов". В течение всего сезона команда Мусаева была стабильнее, шла без срывов, а без потерь не может никто. "Зенит" же играл не так ровно, но за счёт индивидуального мастерства футболистов всё пришло к нынешней ситуации. Нам интересно, а в клубах, думаю, присутствует давление», — цитирует Рахимова «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице за тур до финиша, набрав 65 очков. «Краснодар» (63) — второй.

В заключительном туре «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Краснодар» дома примет «Оренбург». Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.