Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уровне игры голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Для того, чтобы называть Матвея Сафонова вратарем мирового уровня, давайте чуть-чуть подождем, — например, финала Лиги чемпионов.

В этом матче Матвей может претендовать на такое подтверждение своего класса: когда ты делаешь значимые сейвы на европейском и мировом уровне», — сказал Нигматуллин «РИА Новости».

Матч между ПСЖ и «Арсеналом» состоится в Будапеште 30-го мая. Сафонов провел 10 матчей за парижан в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, в 4-х из которых сыграл на ноль.