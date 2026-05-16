Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский «Реал». Стало известно, на какой срок рассчитан потенциальный контракт португальского специалиста.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По информации журналиста Николо Скиры, 63-летний тренер подпишет соглашение с «королевским клубом» до лета 2028 года. Официальное объявление о назначении ожидается в ближайшее время.

Сообщается также, что «Реал» выплатит «Бенфике» около 7 миллионов евро в качестве компенсации за переход специалиста.

Напомним, сейчас мадридскую команду возглавляет Альваро Арбелоа, который по ходу сезона сменил Хаби Алонсо. В текущем сезоне «сливочные» остались без завоёванных трофеев.