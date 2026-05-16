Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский объявил в своих соцсетях об уходе из клуба.

«После четырёх лет, полных испытаний и упорной работы, пришло время двигаться дальше. Я ухожу с чувством, что выполнил свою миссию. Четыре сезона, три чемпионских титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с самых первых дней. Каталония — мой дом. Спасибо всем, кого я встретил за эти четыре замечательных года. Особая благодарность президенту Лапорте за предоставленную мне возможность пережить самую невероятную главу моей карьеры. "Барса" вернулась туда, где ей место», — написал Левандовский на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне форвард провел 44 матча, отметился 18 забитыми мячами и сделал две результативные передачи.

Левандовский выступал за «Барселону» с 2022-го года. За это время нападающий по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также взял Кубок Короля в сезоне-2024/2025.