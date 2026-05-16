Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе из команды Роберта Левандовского.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Моя благодарность Роберту Левандовскому… Человеку, который помимо своего спортивного таланта оставил неизгладимый человеческий след в истории "Барселоны".

Он прибыл в сложный для клуба момент, и его переход стал возможен благодаря его решимости играть за "Барселону". Его карьера и статус сыграли решающую роль в укреплении доверия и уверенности команды, которая выиграла 3 из последних 4 титулов в лиге… И во многом благодаря профессионализму, самоотдаче и голам Роберта.

Барселона и Каталония были и всегда будут твоим домом. Спасибо за все и до скорой встречи!» — написал Лапорта.

В текущем сезоне нападающий сыграл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить Левандовскому соглашение с окладом около 90 млн евро за сезон.