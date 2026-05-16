Напомним, Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с сезона-2015/2016 и за это время стал с командой победителем АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне английский защитник провел за красных 32 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Гомеса с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2027 года.

Как сообщает Daily Mail, 28-летний футболист рассматривает вариант ухода из мерсисайдского клуба по окончании сезона. Интерес к защитнику проявляют итальянский «Милан» и турецкий «Бешикташ» .

Английский защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может сменить клубную прописку уже в ближайшее летнее трансферное окно.

