Английский защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может сменить клубную прописку уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, 28-летний футболист рассматривает вариант ухода из мерсисайдского клуба по окончании сезона. Интерес к защитнику проявляют итальянский «Милан» и турецкий «Бешикташ».
Действующее соглашение Гомеса с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2027 года.
В нынешнем сезоне английский защитник провел за красных 32 матча во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Напомним, Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с сезона-2015/2016 и за это время стал с командой победителем АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.