Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет команду по окончании сезона в качестве свободного агента, сообщает The Athletic.

По информации источника, 34-летний футболист знает о решении клуба не продлевать с ним контракт. Утверждается, что вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии или другой стране Ближнего Востока считается затруднительным из-за сохраняющейся напряжённой обстановки в этом регионе.

Карвахаль является воспитанником «Реала». В составе клуба защитник шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза чемпионат Испании.