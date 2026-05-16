Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Черноморца» (1:2) в матче 34-го тура Первой лиги.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Из положительного в этом матче можно отметить то, что футболисты, которые не так много играли, сегодня получили игровое время. А так игра, которую мы сегодня показали мне не понравилась.

Проиграли. У футболистов, которые не играли должно было быть большое желание выйти и доказать. К сожалению, не вышло. Поэтому, понятно, что в такой ситуации тяжело находить слова. К сожалению, получилось то, что получилось», — цитирует Березуцкого пресс-служба «Урала».

«Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 балл. Екатеринбуржцы примут участие в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.