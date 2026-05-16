Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможном возвращении Жозе Моуринью в «королевский клуб».

Испанский специалист отметил, что окончательное решение по поводу наставника на следующий сезон будет принимать руководство клуба, однако лично он с большим уважением относится к португальцу.

«В день, когда клуб примет решение относительно тренера на следующий сезон, об этом сразу же объявят.  Для меня, как для бывшего футболиста, Моуринью — номер один.  Я считал так раньше и останусь при этом мнении в будущем.  Жозе был и всегда будет одним из нас.  Если он окажется здесь в следующем сезоне, я буду очень рад увидеть его возвращение домой», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали, что Жозе Моуринью после завершения сезона может покинуть «Бенфику» и вновь возглавить «Реал».  Португальский специалист уже работал с мадридским клубом с 2010 по 2013 год.