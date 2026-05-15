Каспер Юльманн может покинуть «Байер» в ближайшее время, сообщает Sky Sport.
Руководство леверкузенского клуба уже начало поиск нового главного тренера. Источник утверждает, что решение об уходе 54-летнего датчанина практически завершено.
На замену Юльманну рассматриваются два кандидата: Филипе Луис, который ранее покинул «Фламенго», и Мичел из «Жироны».
Юльманн был назначен главным тренером «Байера» в начале сезона после ухода Эрика тен Хага. Бывший тренер сборной Дании подписал контракт с клубом до 2027 года. Перед заключительным туром Бундеслиги «Байер» занимает шестое место и рискует не попасть в Лигу чемпионов.