Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что считает главной звездой московского «Динамо» Константина Тюкавина.

В 29-м туре столичный клуб дома одолел «Краснодар» (2:1), а Тюкавин забил один из голов.

«Иван Сергеев — профи, он держит себя в форме, и он один из лучших форвардов‑джокеров РПЛ за последние годы. Но главной звездой "Динамо" остается Тюкавин», — сказал Шнякин «Матч ТВ».

«Динамо» с 42 очками идет восьмым в таблице РПЛ. В 30‑м туре подопечные Ролана Гусева встретятся с «Балтикой» в Калининграде.