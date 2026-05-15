Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В последних играх "Ростов" выглядит хорошо, мне нравится, как они играют. Единственное, пропущенный гол "Краснодара" в матче с "Динамо" усложнил ситуацию — теперь не могут рассчитывать на ничью в Ростове, её бы хватило. Когда "Зенит" устраивает ничья, выиграть у мотивированного соперника намного сложнее, тем более "Ростов" свои задачи уже решил. "Зенит" устроит ничья, а "Краснодару" теперь нужно только побеждать и надеяться на ошибку. Но я мало верю в это: "Зенит" выигрывает все ключевые матчи. Тяжело поверить, что в решающей игре он может проиграть. Тем более два года назад в Петербурге уже был такой матч, когда "Зенит" даже проигрывал "Ростову", но выиграл 2:1. Сейчас он играет на выезде, ничья его устраивает, скорее всего, чемпион — "Зенит"», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице за тур до финиша, набрав 65 очков. «Краснодар» (63) — второй.

В заключительном туре «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Краснодар» дома примет «Оренбург». Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.