Журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». Сине-бело-голубым для завоевания золотых медалей достаточно сыграть вничью.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«В последнем туре "Зенит" устроит даже ничья, потому что при равенстве очков у "Зенита" преимущество по личным встречам. Но, конечно, никто на ничью играть не собирается. Там нужно сразу гол забивать с ходу… "Ростов" — команда, там футболисты хорошие. Иранец вот этот Мохеби, центральный нападающий боец, Роналдо», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Ранее в 29-м туре РПЛ «Зенит» дома взял верх над «Сочи» 2:1, а «Краснодар» с таким же счетом уступил в Москве «Динамо».