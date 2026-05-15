Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

Максим Ненахов globallookpress.com

«"Локомотив" не выиграл матчи, которые должен был выигрывать. Это классика, на самом деле. Любая команда может сказать, что не набрала очков, где должна набрать. Нам нужно быть стабильнее и хорошо играть не только против команд из топ-6, но и с клубами из низа турнирной таблицы», — цитирует Ненахова «Советский спорт».

«Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице за тур до окончания сезона.