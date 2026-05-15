Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба, дав понять, что не рассматривает такой вариант.

«В Мадриде меня всё устраивает. Не вижу причин для ухода», — цитирует француза Marca.

Мбаппе стал игроком «Реала» летом 2024 года, подписав контракт до 2029-го. В текущем сезоне форвард провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись 41 забитым мячом и семью голевыми передачами.

После победы над «Овьедо» со счётом 2:0 в 36-м туре Ла Лиги команда из Мадрида обеспечила себе вторую строчку в чемпионате за два тура до завершения сезона. Чемпионский титул досрочно завоевала «Барселона».