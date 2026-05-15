Французская Лига 1 поделилась в социальных сетях фото нового мяча, который будет использоваться в сезоне 2026/2027.

Мяч Лиги 1 Аккаунт Лиги 1 в X

«Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции сезона 2025/2026, завоевав титул досрочно. Команда набрала 76 очков в 33 матчах. На втором месте в турнирной таблице Лиги 1 находится «Ланс» с 67 очками, а замыкает тройку лидеров «Лилль» с 61 очком.

Финальный тур чемпионата Франции состоится в воскресенье, 17 мая, причём все матчи будут проходить одновременно. Начало игр запланировано на 22:00 по московскому времени.