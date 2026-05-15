Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский до сих пор не достиг договоренности с «Аль-Хилалем» по условиям перехода, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно имеющимся данным, у футболиста есть официальное предложение от саудовцев, и он рассматривает возможность его принять. Саудовский клуб готов платить 37-летнему поляку 90 миллионов евро в год.

По информации Романо, Левандовский получил несколько предложений из Саудовской Аравии, МЛС и других стран, однако пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.