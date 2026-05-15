«Рома» достигла важной стадии в переговорах о продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пауло Дибала globallookpress.com

Согласно информации источника, финальные документы соглашения с 32-летним аргентинцем могут быть подписаны после матча 37-го тура итальянской Серии А против «Лацио».

Предполагается, что футболист будет получать базовую зарплату в размере 2–2,5 миллиона евро в год, которая может увеличиваться в зависимости от его игрового времени, количества забитых голов и результативных действий в будущих сезонах.

В сезоне 2025/26 Дибала принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав пять результативных передач.