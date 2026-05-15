Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Бернарду Силва globallookpress.com

Ранее футболист заявил, что покинет стан «горожан» после окончания нынешнего сезона.

«(Хочу) что-то такое, где я всё ещё буду чувствовать себя конкурентоспособным, где смогу играть на самом высоком уровне, чего я всё ещё хочу, где моя семья будет счастлива. У меня есть представление и предпочтения, но посмотрим, что будет.

"Барселона"? Не хочу говорить о конкретных клубах. Я действительно не знаю, где буду. Сказал своему агенту, что поговорю с ним 25-го числа, на следующий день после игры с "Астон Виллой". Просто хочу насладиться последними играми здесь и сосредоточиться на них. Эти девять лет были потрясающими. Было бы здорово закончить ещё парой титулов. Хочу закончить на хорошей ноте», — приводит слова Бернарду Силвы The Athletic.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел за «Манчестер Сити» 36 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.