Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как проходит процесс восстановления после операции на крестообразной связке колена.

Срджан Бабич globallookpress.com

«Неплохо себя чувствую, с каждым днём всё лучше и лучше. Всё время с командой, выполняю практически все упражнения. Надеюсь, скоро буду готов на все 100 %.

Восстановление длилось плюс‑минус шесть с половиной месяцев. Всё это время чувствовал огромную поддержку от ребят и персонала. В том числе и поэтому хочу помочь команде, когда вернусь на поле. Спасибо каждому, кто помог мне в этом сложном процессе и непростых моментах для меня. Сейчас мне гораздо лучше. Надеюсь, скоро помогу команде», — цитирует серба пресс‑служба «красно‑белых».

30‑летний Бабич в этом сезоне провёл всего 13 матчей из‑за травмы колена. За «Спартак» он играет с августа 2023 года.