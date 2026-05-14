Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может уйти из мадридского клуба за 100-120 млн евро, об этом сообщает AS.

По информации источника, европейские топ-клубы следят за ситуацией с уругвайским полузащитником на фоне его конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени. Подчеркивается, что интерес к Вальверде проявляет «Манчестер Сити», который следил за игроком летом 2025 года. Утверждается, что сам уругваец не хочет покидать «Реал».

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами.