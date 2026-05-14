Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что он продолжит работу с командой и в следующем сезоне.

«Когда у тренера не лучший сезон, всегда возникают споры. Не мне судить тех, кто судит меня. У них есть полное право на своё мнение, и в наше время каждый может им поделиться. Кстати, такое случалось и 10–15 лет назад, но тогда это обсуждалось в пабе, и не все слышали. Сейчас это гораздо более открыто, чем раньше.

Переговоры между клубом и новыми игроками продолжаются, и я в них участвую. У меня есть все основания полагать, что я буду тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне. Во‑первых, у меня контракт с этим клубом, а во‑вторых, судя по всем нашим переговорам. Таково моё мнение», — цитирует слова голландского специалиста журналист Бен Джейкобс.

47‑летний Слот принял под своё начало «Ливерпуль» в 2024 году и в первый сезон выиграл с ним АПЛ. В этом чемпионате команда пока идёт четвёртой с 59 очками за два тура до финиша.

