Официальный сайт мадридского «Реала» объявил старт заявочной кампании по проведению досрочных выборов президента и совета директоров клуба.

Любой желающий кандидат может выставить свою кандидатуру с 14 по 23 мая.

Точную дату выборов президента назовут позже, когда будут известны все кандидатуры и если их число превысит одну.

Помимо этого, голос можно будет отдать по почте в соответствии с требованиями и условиями, установленными в избирательном регламенте.

Инициатором досрочного голосования стал действующий президент «Реала» Флорентино Перес. На своей нынешней должности 79‑летний функционер находится с 2009 года.