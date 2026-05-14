Перед ЧМ-2026 капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о фаворитах турнира.

«Нужно понимать, что есть другие фавориты, которые подходят к турниру в лучшей форме чем Аргентина. Франция снова очень сильна, у нее множество игроков очень высокого уровня. Испания, Бразилия, которая хоть и не была в оптимальном состоянии какое-то время, всегда остается претендентом. Португалия, я думаю, у них тоже очень конкурентоспособная команда», — сказал Месси в интервью журналисту Полло Альваресу.

Сборная Аргентины, как действующий чемпион мира, готовится к соревнованиям. На последнем мундиале в Катаре команда выиграла у сборной Франции в финале (3:3, пен. — 4:2).