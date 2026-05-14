Наставник «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матчи перенесенного 29-гот тура с «Лансом» (2:0), в котором его команда обеспечила себе чемпионский титул по итогам сезона.

«Это важный результат, потому что в этой игре "Ланс" заслуживал большего. Но "ПСЖ" снова показал свой уровень и амбиции, необходимые для того, чтобы завершить сезон на вершине таблицы. Мы очень рады, это самый сложный из трех моих титулов во Франции. "Ланс" отлично выступил в чемпионате. Сегодняшняя игра на этом стадионе была очень важна, потому что в следующем сезоне обе команды будут играть в Лиге чемпионов. Нам нужно наслаждаться моментом», — цитирует сайт парижан испанского специалиста.

За тур до конца чемпионата Франции «ПСЖ» стал недосягаемым для конкурентов, набрав 76 очков. У ближайшего преследователя «Ланса» на 9 очков меньше.