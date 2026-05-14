Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от победы над «Лацио» (2:0) в финале Кубка Италии.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Для нас это очень важная и значимая победа, после прошлого года было непросто оправиться от неудач. Нам удалось провести действительно важный сезон с точки зрения игры, интенсивности, выступлений и результатов. Я рад, что мы заканчиваем год с двумя трофеями, это было действительно важно для нас. Всегда много говорят об "Интере" из-за всего, чего мы добились в последние годы, но мы должны продолжать идти по этому пути, чтобы выигрывать титулы, потому что именно этого мы хотим: в этом сезоне мы выиграли два, и мы действительно очень рады», — приводит слова Мартинеса пресс-служба «нерадзурри».

«Интер» ранее досрочно стал чемпионом Италии, таким образом «нерадзурри» оформили «золотой дубль» по итогам текущего сезона.