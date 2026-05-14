Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт прокомментировал ситуацию с российским вратарём «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

Никита Хайкин globallookpress.com

«В Норвегии ходят неподтвержденные слухи о том, что Хайкин не будет включен в состав сборной на чемпионат мира. Это подтверждено разными источниками. Официально будет объявлено в следующий четверг, после чего сборная Норвегии объявит состав на чемпионат мира», — сказал Сальведт «Чемпионату».

После получения гражданства Норвегии Хайкин получил запрет на выступления за национальную сборную в международных матчах. Ранее стало известно, что норвежская сторона намеревалась обжаловать это решение в ФИФА.