И. о. главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов верит в перспективы 18‑летнего нападающего клуба Имрана Фирова и считает, что он может здорово проявить себя во взрослой карьере.

«Мы всегда стараемся привлекать наших ребят. Они в виде отдачи забивают важные голы. Считаю, что академия клуба — фундамент, на который мы можем опереться. Глебов, Кисляк, Лукин. Мы стараемся давать шансы ребятам, у которых есть потенциал.

Мы после игры с "Пари НН" собрались. Непонятно, задрал ли Фиров нос после дебюта. Думаю, что нет. Это только первый шаг во взрослом футболе. Его ждёт большое будущее», — сказал Игдисамов «Чемпионату».

18‑летний Фиров стал героем матча 29‑го тура с «Пари НН» (2:1). Выйдя во втором тайме на замену, нападающий перевернул ход игры, забив гол и сделав голевую передачу. Это была первая игра Фирова в РПЛ за основной состав. Ранее он дебютировал в Кубке России против «Спартака» (0:1).