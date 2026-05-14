И.  о.  главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов верит в перспективы 18‑летнего нападающего клуба Имрана Фирова и считает, что он может здорово проявить себя во взрослой карьере.

Имран Фиров
Имран Фиров globallookpress.com

«Мы всегда стараемся привлекать наших ребят.  Они в виде отдачи забивают важные голы.  Считаю, что академия клуба — фундамент, на который мы можем опереться.  Глебов, Кисляк, Лукин.  Мы стараемся давать шансы ребятам, у которых есть потенциал.

Мы после игры с "Пари НН" собрались.  Непонятно, задрал ли Фиров нос после дебюта.  Думаю, что нет.  Это только первый шаг во взрослом футболе.  Его ждёт большое будущее», — сказал Игдисамов «Чемпионату».

18‑летний Фиров стал героем матча 29‑го тура с «Пари НН» (2:1).  Выйдя во втором тайме на замену, нападающий перевернул ход игры, забив гол и сделав голевую передачу.  Это была первая игра Фирова в РПЛ за основной состав.  Ранее он дебютировал в Кубке России против «Спартака» (0:1).