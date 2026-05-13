Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу. Руководство испанского гранда внимательно следит за прогрессом молодого турецкого форварда уже не первый месяц.

Как сообщает Tuttosport, «сливочные» высоко оценивают потенциал 21-летнего игрока сборной Турции и рассматривают возможность его подписания. Тем не менее вероятность трансфера уже в ближайшее летнее окно считается невысокой.

По информации источника, ради перехода Йылдыза мадридский клуб готов включить в сделку одного из своих футболистов. Среди возможных вариантов называются Гонсало Гарсия и Браим Диас.

В нынешнем сезоне Серии А Йылдыз провел за «Ювентус» 35 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.