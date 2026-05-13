Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался по поводу того, что игрок может оказаться в «Зените».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Не знаю: хочет "Зенит" или нет. Если будет конкретика — будем разговаривать. Возможен ли такой переход за какие-то деньги? Мы уважаем "Динамо". Контракт Кости до 2030 года. Для России отступных нет. Если "Динамо" скажет, что игрока выгодно продать по каким-то причинам, тогда будем разговаривать. Но нет такого, что это инициируют агент или Костя», — сказал Сафонов «СЭ».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 30 встреч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть ассистов.