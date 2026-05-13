Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридцев.

«Мне нравятся все тренеры.  Он был с нами, он повысил нашу конкурентоспособность.  Неправда, что я выбираю тренеров.  Как же надоел вопрос про Моуринью.  Я даже не разговаривал с ним, когда он приехал сюда.  У меня не было личной встречи.  Я просто хочу положить конец этому бардаку и вернуть всё в нормальное русло», — цитирует Переса El Chiringuito.

В настоящий момент тренером «Реала» является Альваро Арбелоа, а Моуринью трудится в «Бенфике».

Напомним, что «Реал» не смог выиграть ни одного титула в текущем сезоне.