Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в чемпионате Италии уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, посредники предложили 26-летнего форварда нескольким клубам Серии А. Сам футболист не против переезда в Италию, хотя его приоритетом остаётся возвращение в АПЛ, где ранее он выступал за «Ливерпуль».

По информации источника, Нуньес рассчитывает покинуть саудовский чемпионат в ближайшее время и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

В текущем сезоне уругвайский форвард провёл за «Аль-Хиляль» 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.